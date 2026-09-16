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В Киеве после прилёта «Герани» сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95

В Киеве после прилёта «Герани» сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95» Украинские ресурсы со скорбью сообщают, что в результате удара одной из «Гераней» полнос.

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