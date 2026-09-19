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Срыв Разина подкосит «Металлург», «Авангард» отдал все силы в битве с чемпионом. Экспресс на КХЛ

Срыв Разина подкосит «Металлург», «Авангард» отдал все силы в битве с чемпионом. Экспресс на КХЛ

А «Спартак» увезет очки из Уфы.В воскресенье, 20 сентября, сезон Континентальной хоккейной лиги продолжится шестью матчами.

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