Татарстанда +26 градуска кадәр җылы булуы көтелә

Татарстанда алмашынучан болытлы һава көтелә. Төнлә һәм иртән урыны белән томан төшәчәк. Җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан: төнлә 3-8 м/с, көндез 5-10 м/с.
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