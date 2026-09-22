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Татарстанда +26 градуска кадәр җылы булуы көтелә

Татарстанда +26 градуска кадәр җылы булуы көтелә

Татарстанда алмашынучан болытлы һава көтелә. Төнлә һәм иртән урыны белән томан төшәчәк. Җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан: төнлә 3-8 м/с, көндез 5-10 м/с.

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