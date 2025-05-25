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Нижегородская правда

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Актёр Виталий Гогунский заявил, что в отношениях всё зависит от женщин

Актёр Виталий Гогунский заявил, что в отношениях всё зависит от женщин

На днях звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский шокировал публику заявлением, что, по большому счёту, в отношениях всё зависит от женщин – от их потребности в этих отношениях и умении подстраиваться под них.

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