Steel Partners выступает с альтернативным предложением о выкупе InMode

Инвестиционная группа Steel Partners Holdings официально направила открытое письмо совету директоров израильской медицинской компании InMode, специализирующейся на разработке инновационных платформ для эстетической медицины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии