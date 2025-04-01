Система роботизации Overland AI SPARK может превратить любое наземное транспортное средство в полностью автономную платформу

Опытная техника с системами управления от Overland AI на испытаниях Робототехнические комплексы разного назначения могут создаваться на основе готовой техники путем её оснащения автоматизированными средствами управления.
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