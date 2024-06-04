Главный враг американцев — они сами: в ЕС проанализировали демократию в США

Со времен грандиозного путешествия по США французского аристократа Алексиса де Токвиля в XIX веке стране американцы научились прислушиваться к мудрым европейским наблюдателям, которые глядят на США взором любящим, но критическим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии