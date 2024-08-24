Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Каширина
    ЧЕм скорее будт  жесткий ответ, тем лучше.В России высказал...
  • Вовладар Даров
    Премьер министр? Уровень отребья!Премьер-министр Л...
  • Сергей Семенов
    Ага, они просто так по суверенным странам долбят. Типа "я не хочу с тобой драться" и 5 раз в репу на получи.СМИ: Израиль не с...

В России отреагировали на обращение Зеленского с места вторжения в Курскую область

В России отреагировали на обращение Зеленского с места вторжения в Курскую область

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны с места начала вторжения в Курскую область выглядит как провокация, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх