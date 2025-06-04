За весь месяц дождь шёл только дважды. Сначала — десять дней, и потом двадцать. Представляем прогноз на 4 июня в Липецке

За весь месяц дождь шёл только дважды. Сначала — десять дней, и потом двадцать. Представляем прогноз на 4 июня в ЛипецкеСегодня, 4 июня, небо словно решило устроить грандиозный водный фестиваль, щедро окропив землю дождём.