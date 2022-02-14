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Диетические сырники на сковороде из творога с рисовой мукой. Рисовая мука и ПП

Диетические сырники на сковороде из творога с рисовой мукой. Рисовая мука и ПП

Мука в сырниках играет роль загустителя. Пшеничную разновидность отличает не только калорийность и высокое содержание глютена, но и наличие в ее составе стабилизаторов и консервантов, которые добавляют в процессе химического отбеливания продукта.

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