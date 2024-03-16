NBC: США опасаются, что Израиль проигнорирует их позицию и начнет операцию в Рафахе

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает варианты ответных действий на случай, если Израиль, несмотря на позицию Вашингтона, начнет свою операцию в городе Рафах (находится на территории сектора Газа), не обеспечив защиту мирного населения.
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