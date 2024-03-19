Чимин довел АРМИ до слез историей первой встречи с Джей-Хоупом: «Я переехал в Сеул и он встретился со мной»

Парни из BTS — это большой подарок всем поклонникам индустрии k-pop. Они изменили этот мир, взгляды молодежи и взрослого поколения на свои музыкальные вкусы, добились признания и стали теми, кем мечтает стать вся молодежь планеты.
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