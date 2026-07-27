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В России прокомментировали атаку ВСУ на регион в 1300 километрах от границы

В России прокомментировали атаку ВСУ на регион в 1300 километрах от границы

Необходимо выяснить, каким образом беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолевают тысячи километров и откуда они запускаются, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

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Комментарии
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Александр Корякин
Ай да Чепа!! Умён...
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