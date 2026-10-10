Ночной удар: российские военные пресекли поставки в Одессу вооружений для ВСУ Минувшей ночью Вооружённые Силы Российской Федерации продолжили планомерную работу по уничтожению военной логистики противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Американский гене...
- Зеленский: Разгов...
- Зеленский высмеял...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым