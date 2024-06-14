Над американскими полезными ископаемыми обнаружилась какая-то Украина Украина нужна США ради полезных ископаемых за $12 трлн.
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Над американскими полезными ископаемыми обнаружилась какая-то Украина Украина нужна США ради полезных ископаемых за $12 трлн.
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