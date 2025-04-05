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Госсекретарь Рубио ужесточает визовый режим для Южного Судана

Госсекретарь Рубио ужесточает визовый режим для Южного Судана

Государственный секретарь США Марко Рубио ввел немедленные ограничения на выдачу виз гражданам Южного Судана из-за задержаний министров и военных в стране, угрожающих мирному соглашению 2018 года.

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