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“Дешево”, – заявлено, что Ивлееву заставили извиниться перед россиянами, а текст она читала по суфлеру

“Дешево”, – заявлено, что Ивлееву заставили извиниться перед россиянами, а текст она читала по суфлеру

Настя Ивлеева На этой неделе в Сети разгорелся скандал вокруг закрытой вечеринки Насти Ивлеевой. В интернете появились фото и видео с этого мероприятия, на котором артисты были в полуобнаженном виде.

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