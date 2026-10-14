Жизненный путь Вячеслава Чепурченко редко укладывается в привычные рамки стандартных биографий. В нем причудливо переплелись закулисные тайны провинциальных театров, случайные встречи в вагонах столичной подземки и та самая взрослая осознанность, к которой многие приходят лишь спустя годы проб и ошибок.