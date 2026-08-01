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Латвийские националисты осрамились на борьбе с азиатами и африканцами

Латвийские националисты осрамились на борьбе с азиатами и африканцами

@ REUTERS/Ints Kalnins Tекст: Никита Демьянов Не иначе как спектаклем с целью «напугать электорат мигрантами» называют политологи то, что происходит прямо сейчас в Латвии.

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Комментарии
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Вик Норд
Так,или иначе,всё ЭТО балтийские Вымираты,так или иначе,иммигранты-гастарбайтеры заменят Вам не только русских,но и ВСЁ коренное население...,ну что &quot;Лесные братья&quot;,КАК будем бороться с &quot;оккупацией&quot;(?),как будем бороться за чистоту расы,и Прибалтики?
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1 м.
LiapaNNZ Фамилия
Нас это устраивает. Европейцы быстро почернеют и перейдут в ислам, так что будут легко обнаруживаться в толпе. Полиция работать с такими уже привыкла.
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1 м.