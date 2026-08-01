Латвийские националисты осрамились на борьбе с азиатами и африканцами

Вик Норд

Так,или иначе,всё ЭТО балтийские Вымираты,так или иначе,иммигранты-гастарбайтеры заменят Вам не только русских,но и ВСЁ коренное население...,ну что "Лесные братья",КАК будем бороться с "оккупацией"(?),как будем бороться за чистоту расы,и Прибалтики?