Андрей Луценко рассказал о поддержке вологодских инвалидов: «Предлагается изменить подход»

ВОЛОГДА, 18 июня, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что инвалидам будут компенсировать часть транспортного налога, даже если мощность автомобиля превышает 150 лошадиных сил.
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