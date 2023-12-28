Сомнолог Калинкин: сон по 10 и более часов у взрослого человека может говорить о нарушениях здоровья

Сомнолог, руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что сон у взрослого человека по 10 часов и более может сообщать о серьезных нарушениях здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии