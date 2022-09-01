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Владельцев гаражей предупредили о рисках лишиться имущества с начала осени

Владельцев гаражей предупредили о рисках лишиться имущества с начала осени

  Юрист Довженко: владельцы гаражей рискуют потерять их при использовании не по назначению Руководитель практики «Недвижимость и строительство» адвокатского бюро  Юрист Довженко: владельцы гаражей рискуют потерять их при использовании не по назначению Руководитель практики «Недвижимость и строительство» адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко предупредила владельцев гаражей и машино-мест, что с 1 сентября появится риск лишиться имущества в случае использования его не по назначению.

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