Владельцев гаражей предупредили о рисках лишиться имущества с начала осени

Юрист Довженко: владельцы гаражей рискуют потерять их при использовании не по назначению Руководитель практики «Недвижимость и строительство» адвокатского бюро Юрист Довженко: владельцы гаражей рискуют потерять их при использовании не по назначению Руководитель практики «Недвижимость и строительство» адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко предупредила владельцев гаражей и машино-мест, что с 1 сентября появится риск лишиться имущества в случае использования его не по назначению.