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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Коджаелиспора» Кеита самовольно покинул команду из-за девушки, заявил президент клуба: «Говорят, Хабиб влюбился и сбежал к ней. Кроме того, он хочет играть за границей»

Президент « Коджаелиспора » Реджеп Дурул заявил, что малийский полузащитник Хабиб Кеита сбежал из расположения клуба из-за девушки.

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