Появилось видео ДТП на Наличной улице. Школьница попала под колеса «Шкоды Октавия» вечером 11 апреля.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Появилось видео ДТП на Наличной улице. Школьница попала под колеса «Шкоды Октавия» вечером 11 апреля.