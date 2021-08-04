Медали МЧС России «За содружество во имя спасения» вручены специалистам Ливанской Республики

Год назад, 4 августа, в столице Ливанской Республики произошла техногенная чрезвычайная ситуация. Силы и средства МЧС России принимали активное участие в ликвидации последствий на месте разрушительного взрыва в порту Бейрута.
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