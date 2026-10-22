Самые яркие новинки семейного кино, расписание показов, мастер-классов и творческих встреч. В Москве в эти минуты проходит пресс-конференция, посвящённая предстоящему международному фестивалю "Лучезарный ангел".
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