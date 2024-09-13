"Я мечтаю вернуться в телевизор. Очень хочу". Познер запросился назад. А что такое, деньги закончились?

Владимир Владимирович Познер жалуется, что очень хочет вернуться в телевизор, но не дают. Мешают. У него спрашивают: "Вы допускаете, что вернётесь в телевизор? Что вернётесь на Первый?" Он так улыбнулся и отвечает: "Я мечтаю о том, чтобы это произошло, но увы, я не думаю, что это произойдёт.