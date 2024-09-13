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Закон и Порядок

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"Я мечтаю вернуться в телевизор. Очень хочу". Познер запросился назад. А что такое, деньги закончились?

"Я мечтаю вернуться в телевизор. Очень хочу". Познер запросился назад. А что такое, деньги закончились?

Владимир Владимирович Познер жалуется, что очень хочет вернуться в телевизор, но не дают. Мешают. У него спрашивают: "Вы допускаете, что вернётесь в телевизор? Что вернётесь на Первый?" Он так улыбнулся и отвечает: "Я мечтаю о том, чтобы это произошло, но увы, я не думаю, что это произойдёт.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Бабло скончалось, надо лезть в телевизор снова..
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14 час.
тн
татьяна неструева
а почему он так  и дожил  свою жизнь  в России  ? он когда то говорил что любит францию  и в старости уедет  .  и почему то   не уехал из  плохой России .  сволочь  русофобская  .
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14 час.
Александр Рожков
А мы хотим?
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11 час.

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