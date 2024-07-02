Полковник ВСУ Роман Свитан рассказал, насколько эффективны санкции США против России. По его словам, Вашингтону лучше самому воспользоваться своей стратегией победы, когда "русские будут возвращать себе Аляску".
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