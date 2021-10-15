Состояние Александра Серова в реанимации существенно ухудшилось

Аександр Серов. Фото sport24.ru Лидия ГубинаИзвестный российский певец Александр Серов, который недавно отметил свой 67 год рождения, сейчас находится в реанимации одной из частных клиник Москвы.
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