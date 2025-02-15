Воюющие на Украине швейцарские наемники не получат амнистии на родине

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Комиссия по правовым вопросам Национального совета (парламента) Швейцарии проголосовала против идеи сделать швейцарским наемникам, воюющим на территории Украины, исключение из запрета принимать участие в военных действиях на стороне армий других стран.