Россияне обновили исторический рекорд по автокредитам

С начала года российские банки выдали больше 350 тысяч кредитов на покупку автомобилей. Общая сумма выданных россиянам автокредитов превысила 500 млрд, что стало рекордом за всю историю автокредитования в России.
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