Discover24
В фокусеМедицинаНаукаМир людейГаджетыАвтоИскусствоЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Discover24

551 подписчик

Свежие комментарии

  • ММ
    Ага, родила негритёнка от того, что муж слишком любит черный кофе...Daily Mail: на Фи...
  • Дарья Ли
    плата за тень, за солнце, за дождевую воду, за зелень на газоне с калибровкой зеленого... - чуднАя  политика.ждем, чт...Daily Mail: в рес...
  • Вовладар Даров
    У нас аномалия вся наша жизнь! Поэтому живём и будем жить! Кому сколько дано! И ненадо пугать народ!!!! Это низко!!!!Синоптики сделали...

Россияне обновили исторический рекорд по автокредитам

Россияне обновили исторический рекорд по автокредитам

С начала года российские банки выдали больше 350 тысяч кредитов на покупку автомобилей. Общая сумма выданных россиянам автокредитов превысила 500 млрд, что стало рекордом за всю историю автокредитования в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх