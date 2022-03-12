Казахстанцы завершили выступление на Паралимпиаде-2022 в Пекине с одной бронзовой медалью

Казахстанцы завершили выступление на Паралимпиаде-2022 в Пекине с одной бронзовой медалью. Ее в биатлоне принес Александр Герлиц.

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