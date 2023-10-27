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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Единороссы во всех регионах получили установки перед выборами президента

«Единая Россия» запустила Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России — проверь себя!». Таким образом партия намерена актуализировать собственные базы данных своих сторонников и привлечь новых людей накануне выборов президента в 2024 году, рассказали источники URA.

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