Фермер вырастил лодку и переплыл на ней Павшинскую пойму

25-летний Гадель Хафизов из Красногорска со своим отцом вырастил 400-килограммовую тыкву. Из неё молодой человек решил сделать не карету, а плот! На нём он дважды пересёк Москву-реку в районе Павшинской поймы.
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