В твоем холодильнике

Заглядывать в холодильники в гостях считается не очень приличным, но все же очень интересно, что может рассказать его содержимое о своем владельце? Можно ли определить к какой культуре принадлежит человек? Влияет ли напряженный ритм жизни в больших городах на культуру питания в целом? Когда-то мы уже пытались ответить на этот вопрос, благодаря фотопроекту «Ты — то, что ты ешь» Марка Мендживара (Mark Menjivar).