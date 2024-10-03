Ах что за диво — клубничное пиво!

Предлагаем вам анимированный рассказ о том, как делается… клубничное пиво. Да-да, клубничное. Никакой химии, только натуральные продукты! Именно таким принципом руководствуется американский мастер пивоварения Сэм Калагионе, решивший запустить на своей пивоварне новый сорт пенного напитка.
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