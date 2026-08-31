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В рамках долгосрочных контрактов Samsung продаёт клиентам память в пять раз дешевле рынка

В рамках долгосрочных контрактов Samsung продаёт клиентам память в пять раз дешевле рынка

Клиентами являются Microsoft, Google, Nvidia Компания Samsung, как сообщает ресурс SeDaily, зарезервировала уже 70% своих производственных мощностей по выпуску памяти в рамках долгосрочных контрактов.

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