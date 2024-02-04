Скончалась вдова поэта и художника Дмитрия Пригова: возглавляла фонд, создала музей

До последнего дня Надежда Бурова руководила фондом имени покойного супруга Скончалась Надежда Георгиевна Бурова – вдова поэта, художника, одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Александровича Пригова.
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