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Скончалась вдова поэта и художника Дмитрия Пригова: возглавляла фонд, создала музей

Скончалась вдова поэта и художника Дмитрия Пригова: возглавляла фонд, создала музей

До последнего дня Надежда Бурова руководила фондом имени покойного супруга Скончалась Надежда Георгиевна Бурова – вдова поэта, художника, одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Александровича Пригова.

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