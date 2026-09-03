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30 лет нарисованной истории: путь гривны от одной инфляции до другой

30 лет нарисованной истории: путь гривны от одной инфляции до другой

Ровно 30 лет назад, с 3 сентября 1996 года, в украинский денежный оборот пошла «незалежная» украинская валюта — гривна.

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