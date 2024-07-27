Хотите чтоб ножи оставались острыми?

Чтобы нож оставался острым просто нужно… -не мыть его горячей водой -чистить мелкой наждачкой -перед заточкой опустить на полчаса в слабый раствор соли Вот и всё что нужно, ножи теперь идеально острые и блестящие.
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