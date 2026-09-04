Почему бизнесу стоит присмотреться к мессенджеру МАКС

МАКС можно рассматривать как еще один канал для работы с аудиторией. Если бизнес уже ведет соцсети, развивает Телеграм-канал, публикует контент во ВКонтакте, Дзене или Одноклассниках, то MAX логично добавить в общую систему коммуникаций.