Москва завершила благоустройство сквера "Немецкий рынок" для отдыха

В Москве завершилось благоустройство сквера "Немецкий рынок" в Басманном районе. В сквере обновили дорожки и освещение, оборудовали детскую и спортивную площадки, места для отдыха и отдельную зону для выгула собак, создав комфортное пространство для горожан.