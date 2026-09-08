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Царьград

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Москва завершила благоустройство сквера "Немецкий рынок" для отдыха

Москва завершила благоустройство сквера "Немецкий рынок" для отдыха

В Москве завершилось благоустройство сквера "Немецкий рынок" в Басманном районе. В сквере обновили дорожки и освещение, оборудовали детскую и спортивную площадки, места для отдыха и отдельную зону для выгула собак, создав комфортное пространство для горожан.

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