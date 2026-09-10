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Победа на «Фабрике», холод отца и жизнь без глянца: куда исчез Никита Малинин

Победа на «Фабрике», холод отца и жизнь без глянца: куда исчез Никита Малинин

Осенью 2003 года 22-летний Никита Малинин проснулся главным любимцем страны. Его песня «Котёнок» звучала отовсюду, а клип для молодого артиста снимал сам Фёдор Бондарчук.

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