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Иркутск Сегодня

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Выборы депутатов Госдумы России пройдут уже через неделю

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва состоятся уже через неделю.

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