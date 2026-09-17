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Прорыв фронта на 40 километров: новая опасность с черниговского направления

Удар из-под Чернигова способен привести к прорыву линии фронта на глубину до сорока километров. В последние недели эксперты фиксируют заметную активизацию украинских войск в.

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