Прорыв фронта на 40 километров: новая опасность с черниговского направления

Удар из-под Чернигова способен привести к прорыву линии фронта на глубину до сорока километров. В последние недели эксперты фиксируют заметную активизацию украинских войск в.
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