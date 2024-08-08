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Новости экономики России

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Выручка и EBITDA "АЛРОСА" в 1 полугодии 2024 года могла снизиться

Выручка и EBITDA "АЛРОСА" в 1 полугодии 2024 года могла снизиться

Алроса опубликует отчетность за 1П24 по МСФО 12 августа, в понедельник. Выручка и EBITDA, по нашим оценкам, снизились на 4% и 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г/г) соответственно на фоне снижения цен на алмазы и увеличения издержек.

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