Столичный Росреестр и Мосгосстройнадзор обновили соглашение о сотрудничестве

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве и Комитет государственного строительного надзора города Москвы провели совещание по вопросам межведомственного взаимодействия и актуализации двустороннего соглашения о сотрудничестве с целью оптимизации совместной работы и снижения административной нагрузки на строительную отрасль.
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