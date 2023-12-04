Столичный Росреестр и Мосгосстройнадзор обновили соглашение о сотрудничестве

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве и Комитет государственного строительного надзора города Москвы провели совещание по вопросам межведомственного взаимодействия и актуализации двустороннего соглашения о сотрудничестве с целью оптимизации совместной работы и снижения административной нагрузки на строительную отрасль.