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Сегодня в Москве нерабочий день не для всех

Сегодня в Москве нерабочий день не для всех

Этот день не является праздником или выходным.Как известно, в целях минимизации рисков для москвичей было решено объявить понедельник нерабочим днем, однако, сегодня в Москве нерабочий день не для всех, сообщает тг-канал Говорит и показывает Москва.

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