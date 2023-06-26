Этот день не является праздником или выходным.Как известно, в целях минимизации рисков для москвичей было решено объявить понедельник нерабочим днем, однако, сегодня в Москве нерабочий день не для всех, сообщает тг-канал Говорит и показывает Москва.
Этот день не является праздником или выходным.Как известно, в целях минимизации рисков для москвичей было решено объявить понедельник нерабочим днем, однако, сегодня в Москве нерабочий день не для всех, сообщает тг-канал Говорит и показывает Москва.
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