Монтян: Не исключено, что это будет первая политическая команда, которую таки развесят за заднюю ногу на телеграфных столбах вдоль Крещатика

влад врона "Олигархи уже готовят для избирателей новую «опору и надежду», кто это будет персонально - скоро увидим." - А чё неясного - Разумков.

Александр Алексеевич так вот почему Хохляндия свалилась в такую яму !у них в раде всё правительство из инопланетян ! несогласны ? а у кого по вашему мнению могут быть передние и задние ноги ? ( повесят за ЗАДНЮЮ НОГУ ,,,,,,,,,,,)