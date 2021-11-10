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Монтян: Не исключено, что это будет первая политическая команда, которую таки развесят за заднюю ногу на телеграфных столбах вдоль Крещатика

Монтян: Не исключено, что это будет первая политическая команда, которую таки развесят за заднюю ногу на телеграфных столбах вдоль Крещатика

Олигархи уже готовят для избирателей новую «опору и надежду», кто это будет персонально - скоро увидим.

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Комментарии
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влад врона
"Олигархи уже готовят для избирателей новую «опору и надежду», кто это будет персонально - скоро увидим." - А чё неясного - Разумков.
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10 час.
Александр Алексеевич
так вот почему Хохляндия свалилась в такую яму !у них в раде всё правительство из инопланетян ! несогласны ? а у кого по вашему мнению могут быть передние и задние ноги ? ( повесят за ЗАДНЮЮ НОГУ ,,,,,,,,,,,)
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10 час.
Валерий Рябов
В фашистском образовании и фашистские отношения. А что вы хотите? Украина приняла эстафету с убийствами, бандитизмом, садизмом, от гитлеровской Германии. С поддержкой наставничества, по фашизму, от америкосов.
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1 час.

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