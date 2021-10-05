Кори Сэндхаген: «Петр Ян – лучший боец в дивизионе. Если я выиграю, я буду чувствовать себя полноценным чемпионом»

Боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген поделился ожиданиями от боя с Петром Яном. «Петр Ян — лучший боец в легчайшем дивизионе, если я выиграю у него, я буду чувствовать себя полноценным чемпионом, несмотря на то, что это бой за временный титул.